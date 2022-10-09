Российские спецслужбы под видом Шмыгаля пытались пообщаться с основателем компании Baykar, – ГУР

Российские спецслужбы с помощью технологии deepfake попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар, Халюком Байрактаром, но им помешала украинская разведка.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

«Российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи. В этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake», - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам «повезло» пообщаться с не менее фейковым «секретарем компании Baykar»: «Следовательно, и отвечать на вопрос: «А что же произошло сегодня с крымским мостом?».