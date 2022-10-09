Британская разведка оценила последствия взрыва на Крымском мосту: «Сильно ударит по Путину»

Любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, вероятнее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность россии поддерживать свои войска на юге Украины.

Об этом говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

Она отмечает, что железнодорожный переезд через Крымский мост был открыт для грузовых перевозок только в июне 2020 года, но он сыграл ключевую роль в перемещении тяжелой военной техники на южный фронт во время вторжения россии в Украину.

По данным британской разведки, в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены две из четырех дорожных полос. Вероятно, оккупанты возобновят проезд, но пропускная способность значительно снизится.

«Этот инцидент, вероятно, сильно ударит по Путину. Он произошел через несколько часов после его 70-летия, он лично финансировал и открывал мост, а строительным подрядчиком был его друг детства Аркадий Ротенберг», – отмечают в разведке Британии.

Кроме того, в последние месяцы командующий российской национальной гвардией Виктор Золотов, в прошлом охранник путина, публично уверял о безопасности Крымского моста.

Как известно, утром в субботу, 8 октября, в результате взрыва был поврежден мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный россией Крым и Краснодарский край россии.