Николаевские морпехи заставили врага отступить со своих позиций и захватили вражеский ПТРК «Корнет»

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского заставили врага отступить со своих позиций в Николаевском направлении и захватили вражеский ПТРК «Корнет».

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Российский ленд-лиз» продолжает поставки в ряды Вооруженных Сил Украины. Среди последних – ПТРК «Корнет». Этот «аналагавнет» военнослужащим 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вынужденно оставили рашисты. Когда они увидели морских пехотинцев, которые наступали на их позиции на юге Украины, то из страха накивали лаптями подальше в свой глубокий тыл», - говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что морпехи – щедрые воины и обязательно вернут ракеты владельцам, уничтожив ими несколько вражеских танков.

Напомним, ранее минометчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали уничтожение вражеского взводного опорного пункта в Херсонской области.