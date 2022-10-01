«Положение просто дикое!»: Российский оккупант после двух дней подготовки «провоевал» в Украине почти полмесяца и попал в плен

Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Часть из них – «провоевала» 12 дней.

Об этом сообщает один из пленных оккупантов в разговоре с сотрудниками СБУ.

«13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней», – рассказывает следователям СБУ житель Удмуртской республики.

В ходе разговора с сотрудниками спецслужб, он выразил шок от того, как умело украинские воины уничтожают российских солдат и говорит, что его взвод «уложили» за 1 минуту.

«Мы увидели людей, вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!» – жалуется оккупант.

Он рассказывает, что прошел «курс молодого бойца за два дня». При этом, командование обращалось с боевиками плохо, говоря о том, что они рабы и их уже никуда не отпустят.

«Два дня нас погоняли че-то там на поле, мы там постреляли по столбам, по помещениям постреляли, все, все закончилось. Все обучение. Положение просто дикое! И мы когда попытались с товарищем уйти, нам не дали уйти. Нам сказали – все, мобилизация объявлена, вы теперь, скоты обоссанные, будете пахать. Вы у нас теперь рабы, вы никуда, нах*й, не денетесь. Извините, я матерюсь, потому что с нами так разговаривали!» - рассказал оккупант.

Им прислали командира взвода, который прибыл за три дня до собственной гибели, но успел оставить на полях военную технику. Многих его сослуживцев записывали танкистами, обучая управлению транспортом 10 дней. Самого же оккупанта записали водителем БМП, при этом за 12 дней пребывания в Украине саму боевую машину пехоты он не видел.

Теперь русский захватчик считает, что «лучше в тюрьме сидеть живым, чем на земле лежат мертвым».

«Напоминаем российским оккупантам о «горячей линии» для сдачи в плен: +380665803498, +380931192984. На нее могут позвонить как сами военнослужащие, так и родные и близкие», - добавляют в СБУ.

Напомним, российские оккупанты, общаясь с родственниками, призывают мобилизованных не ехать в Украину.