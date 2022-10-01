Генерал Бундесвера призвал относиться к ядерным угрозам рф серьезно и хладнокровно: «Истерика – плохой советчик»

Европа должна воспринимать совершенно серьезные ядерные угрозы россии, чтобы эффективно им противодействовать.

Об этом заявил командующий территориальным командованием Бундесвера генерал Карстен Брейер в интервью «Bild am Sonntag».

«Наш образ жизни, наши ценности, все общество под угрозой. Если мы не хотим отказаться от этого, мы должны воспринимать эти угрозы очень серьезно. Но мы должны сохранять хладнокровие и быть благоразумными. Истерика – плохой советчик», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, способна ли Германия защитить себя в случае необходимости, Брейер привел пример Украины.

«Могли ли мы подумать, что Украина сможет успешно защититься от России? В военном плане мы шагнули вперед. В любом случае, мы можем многое сделать для противодействия тому влиянию, которое мы сейчас испытываем», - отметил он.

При этом генерал отметил, что Украина должна выиграть войну против россии.

«Мы видим невероятно храбрый народ, противостоящий русскому агрессору на всех уровнях. Мы видим невероятно храбрых и сообразительных боевых военных, которые сейчас достигают больших успехов благодаря поразительным и важным завоеваниям местности. Это оптимистично. Украина должна выиграть эту войну», - заявил Брейер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к решительным действиям против россии, заявив, что власти рф начали «готовить свое общество» к возможному применению ядерного оружия в войне.