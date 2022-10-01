Удар по колонне гражданских авто на Херсонщине, из-за которого погибли люди, нанес российский самолет, – полиция

Удар по колонне гражданских автомобилей в Херсонской области 7 октября, в результате которого погибли пять человек, и столько же получили ранения, нанес вражеский самолет.

Об этом сообщил пресс-офицера полиции Херсонской области Андрей Кованый, передает «Суспільне».

Отмечается, что обстрел было около 8 утра, а самолет на данный момент не установлен.

- По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения, – говорит пресс-офицер полиции.

Мирные жители стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр у Дарьевского моста на Херсонщине. Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными рф законов и обычаев войны.

Информация об окончательном количестве погибших и пострадавших, повреждении гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливается.

Напомним, как выжившие очевидцы рассказали, как оккупанты расстреляли эвакуационную колонну на Харьковщине.