Диктатор путин пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной

Российский диктатор владимир путин пытается втянуть Беларусь в открытую напасть на Украину.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в программе «Под прицелом».

Он отметил, что путин постоянно встречается с беларуским диктатором Александром Лукашенко и пытается склонить его к своему варианту.

«На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций. Насколько долго будет такая ситуация это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне россии против нашего государства», – отметил представитель военной разведки Украины», - отметил Скибицкий.

Напомним, Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД Украины считает это возможной частью российского плана провокации.