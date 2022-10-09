Российские оккупанты украли экспонаты из 40 украинских музеев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские военные похитили артефакты из почти 40 украинских музеев.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью АР, передает «Укринформ».

Ущерб в результате ограбления и разрушения культурных объектов оценивается в сотни миллионов долларов.

- Отношение россиян к украинскому культурному наследию является военным преступлением, - подчеркнул Ткаченко.

Ранее городской совет Мариуполя заявил, что российские военные похитили более 2000 экспонатов из музеев города. Среди самых ценных экспонатов: старинные иконы, уникальный рукописный свиток Торы, 200-летняя Библия и более 200 медалей. Кроме того, были похищены работы художников Архипа Куинджи, родившегося в Мариуполе и уроженца Крыма Ивана Айвазовского.

ЮНЕСКО подтвердило повреждение в результате обстрелов 199 исторических объектов в 12 регионах Украины. Среди них 84 церкви и другие религиозные объекты, 37 построек исторического значения, 37 построек для культурной деятельности, 18 памятников, 13 музеев и 10 библиотек. Однако, по данным украинских властей, цифры еще больше, в том числе только количество уничтоженных и поврежденных религиозных сооружений составляет по меньшей мере 270.