Взорванный Крымский мост охраняет куча российской техники, фсб и даже «боевые дельфины», - СМИ

Крымский мост якобы охраняют с земли, с неба, моря, под водой и даже из космоса.

Об этом сообщает «Медуза».

Подъезды к Крымскому мосту по обе стороны охраняют специальные отряды росгвардии. Они должны были осматривать заезжающие на переправу автомобили на предмет взрывчатки и незаконных грузов, но отмечается, что проверки были выборочными. По заявлениям российского Минтранса, фуры и грузовики просвечивают с помощью специальных систем, которые якобы могут обнаружить даже гайку в салоне машины или рассмотреть, что взял с собой водитель на обед. Наблюдательные пункты обустроили и на самом мосту. Сообщают, что в случае чрезвычайного происшествия специальный отряд быстрого реагирования должен прибыть на место в течение нескольких минут, чтобы ликвидировать аварию и разобраться в случившемся. росгвардии якобы помогают специальные силы пограничного контроля ФСБ и антидиверсионные группы на земле и воде.

По данным издания, на воде городов охраняют малые подвижные катера нескольких проектов: противодиверсионные катера типа «Граченок» (оснащенные пулеметами, гранатометами или даже ракетными комплексами «Игла»), катера проекта «Мангуст» (оснащены пулеметами и ракетами, однако преимущественно перехват судов и осмотра).

Кроме того, сообщается, что при необходимости могут задействовать десантные катера БК-16 (ракеты, пулеметы и 19 десантников на борту), моторные лодки "Афалина" и "Сарган". Чтобы оградить мост от тарана, перед его опорами построили специальные цилиндрические бетонные укрепления, которые не дадут кораблям подплывать близко к опорам переправы.

С суши корабли поддерживает береговой ракетный комплекс Бал, оснащенный противокорабельными ракетами с дальностью поражения до 260 километров, и современный комплекс Бастион с крылатыми ракетами Оникс.

Также, по данным Медузы, мост охраняют и под водой – чтобы не допустить заминирования или подрыва опор моста, в воде постоянно дежурят военные водолазы и специальные группы Черноморского флота. А система контроля акватории «Плавник» якобы позволяет обнаружить человека на расстоянии 2 км, а судно – на расстоянии 3 км. Также для защиты моста работают специальные звуковые ловушки – система "Амулет-П". Кроме водолазов и ловушек, в защите Крымского моста вроде бы задействованы и специально обученные дельфины.

Россия якобы следит за мостом из специального спутника «Космос-К». А небо над переправой регулярно патрулируют российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38. На земле городов охраняют противовоздушные системы разной дальности: ракетный комплекс С-400 «Триумф» и зенитно-пушечный «Панцирь-С1». Также сообщается, что в охране моста задействованы радиолокационные системы: «Соняшник» (она стоит в Крыму и в состоянии выявлять цели на расстоянии 450 км) и станция «Воронеж-ДМ» (покрывает расстояние в 6 тысяч км).

Только на наземную охрану моста, по подсчетам Би-би-си, в 2022 году потратили 700 миллионов рублей плюс еще 618 миллионов – на различные технические системы безопасности. Приблизительно в такую же сумму, по данным российского издания, обошлась охрана железнодорожной части моста.