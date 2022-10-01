В Германии считают, что россия может быть причастна к масштабной диверсии на железной дороге

В Федеральном управлении криминальной полиции Германии допускают, что диверсии на железной дороге, которые утром 8 октября на несколько часов парализовали движение на севере страны, могли быть совершены по указанию какого-то государства.

Об этом сообщает Bild, пишет «Европейская правда».

Среди версий следователи предполагают диверсию по указанию государства – поскольку отдельные места совершения преступления географически далеко друг от друга, и инцидент произошел вскоре после диверсии на трех ветвях российского газопровода «Северный поток».

В то же время существует версия, что кабели могли повредить радикальные левые активисты – поскольку с их стороны уже бывали действия, направленные на срыв транспортировки ископаемых энергоресурсов. Ведомству до сих пор не было известно, чтобы они прибегали к перерезанию кабелей, но этого также не исключают.

В то же время Handelsblatt приводит комментарий спикера криминальной полиции Берлина, который отметил 9 октября, что политическую мотивацию злоумышленников нельзя исключать, но в настоящее время «нет указаний на теракт или причастность иностранного государства». Немецкий эксперт по безопасности Петер Нойман допускает, что за диверсией потенциально могла стоять рф, в частности из-за того, что злоумышленники хорошо знали, что нужно повредить.

«россии выгодно посеять панику в Европе и подавать сигналы, что она может очень заметно парализовать нормальную повседневную жизнь. Чтобы повредить эти коммуникации, требуются специфические знания. Очень вероятно, что это не были «любители», это сродни работе профессионалов», - считает он.

Напомним, в северной части Германии все движение на железной дороге остановилось на три часа из-за повреждения критически важных коммуникаций. Неофициально СМИ узнали, что кабели сети повредили по меньшей мере в двух местах. Deutsche Bahn, а за ними и профильный министр заявили, что речь идет о диверсии.