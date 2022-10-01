Украинские специалисты снова подключили ЗАЭС к высоковольтной линии связи

Украинские специалисты отремонтировали и ввели высоковольтную линию связи 750 кВ Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом.

Эта линия была повреждена 8 октября в 00:59 в результате рашистских обстрелов на подконтрольной Украине территории в Днепропетровской области. После этого последовало полное обесточивание Запорожской АЭС с запуском всех резервных дизель-генераторов.

«Сейчас после почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины», - говорится в сообщении.

Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах нормы.

«В этот раз благодаря мужеству и профессионализму атомщиков ЗАЭС негативного развития событий в очередной раз удалось избежать. Однако российские военные продолжают провокации и обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции, вновь и вновь приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе», - резюмировали в Энергоатоме.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена, а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к россии прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.