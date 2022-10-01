«Если не выйду на связь, посылки не отправляй»: Российской оккупант пожаловался жене, что оказался в окружении в Украине

Российский оккупант сказал своей супруге, что если он в ближайшие дни не выйдет на связь, чтобы тогда она не отправляла ему посылки в Украину. Так как его подразделение сейчас в кольце.

Аудиозапись разговора опубликовало ГУР Минобороны.

- Смотри, у нас ситуация сейчас, короче, у*бищная. Короче, если я завтра на связь не выйду и послезавтра, оставляй посылки дома, хорошо? У нас сейчас будет наступление, если не выйду на связь, посылки не отправляй.

- Да, конечно.

- Бл*ть, я тебе говорю серьезно сейчас. Если на связь не выйду завтра, посылки не отправляй.

- Хорошо, я поняла. Че, все так ху*во?

- Бл*ть, мы в кольце, нах*й, вообще еб*ть, еб*нуться, просто я вообще такого не ожидал.