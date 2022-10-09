В Конгресс США внесли два законопроекта о признании россии спонсором терроризма

В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США внесли законопроекты о признании россии государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро, пишет УНИАН.

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли сразу два таких законопроекта: от сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия). Кроме того, в Конгресс был внесен законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий россии в Украине геноцидом.

Украина требует от Вашингтона признать рф страной-спонсором терроризма. 7 сентября президент США Джо Байден заявил, что его администрация не планирует внесение россии в список государств-спонсоров терроризма. Представители Белого дома не считают это мероприятие наиболее эффективным способом привлечь россию к ответственности, и что такой шаг может помешать доставке гуманитарной помощи в Украину. 15 сентября в Сенате США представили законопроект о признании россии страной-спонсором терроризма.