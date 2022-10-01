В Херсонской области ВСУ уничтожили нескольких сирийских «спецназовцев», - СМИ

Украинские силы нанесли болезненный удар по наемникам Асада, которые были завербованы россией для участия во вторжении в Украину.

Об этом сообщает израильское издание «Nziv».

«Достоверные источники в 25-й дивизии специального назначения под командованием подполковника Сухейля аль-Хасана, известного как «Тигр», заявили, что пятеро ее бойцов погибли 2 октября в ходе боевых действий на Херсонском фронте», - пишет издание.

Также сообщается, что 25-я сирийская дивизия участвует в боях в Донецке, а также дислоцируется на южном фронте в Херсоне вместе с российскими войсками. Якобы «сотни бойцов 25-й дивизии, которые месяцами находились в Украине, уже начали боевые действия в рядах россиян».