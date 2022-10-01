путин считает, что Крымский мост взорвали украинские спецслужбы

Диктатор рф владимир путин заявил, что подрыв Крымского моста организовали спецслужбы Украины.

Об этом сообщает «Медуза».

По словам путина, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – это спецслужбы Украины.

«путин впервые прокомментировал взрыв на мосту, который произошел 8 октября, во время встречи с председателем следственного комитета россии александром бастрыкиным. путин заявил, что подрыв Крымского моста – это «теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры рф». Бастрыкин сообщил, что после взрыва возбудили уголовное дело по статье о терроризме», - пишет издание.