ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ заминировали дороги и подорвали мосты на границе с Беларусью

Уже 229-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 9 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 октября.

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00:34 ВСУ подорвали практически все пограничные мосты с Беларусью и установили противотанковые мины в три ряда на дорогах. Об этом сообщил председатель госпогранкомитета беларуси Анатолий Лаппо, пишет "Зеркало недели".

00:18 Допрос взятого в плен российского военного.

00:12 Опубликовано видео, как украинские танки подавляют позиции наемников из ЧВК Вагнера возле Бахмута.