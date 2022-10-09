Президент Зеленский призвал признать рф государством-террористом и прекратить с ним экономические контакты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира признать рф государством-спонсором терроризма после того, как российская армия нанесла еще один удар по мирным жителям в Запорожье.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Действительно ли переговоры помогают преодолеть террор? Сейчас всем нужно честно ответить на этот вопрос. Террористов обезвреживают. Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасающих международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но всему международному сообществу.

- Если террор останется безнаказанным, если террористу удастся запугать настолько, что кто-то в мире хочет просто согласиться закрыть глаза на террор, то именно это будет проигрышем – проигрышем свободы, проигрышем человечности и проигрышем демократии. Именно этого хочет россия. Именно для этого ей и нужен весь этот террор - от ракетных ударов до глобальных кризисов, спровоцированных государством-террористом, - сказал Зеленский.

Он заявил, что россия должна быть наказана за террор. Только это гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не распространится на другие страны.