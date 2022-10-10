Командующий российской армией Суровикин должен был отсидеть еще в 1990-х – за убийство митингующих и продажу оружия

Командующий оккупационными российскими войсками в Украине Сергей Суровикин всю свою карьеру проходит через скандалы и преступления.

Об этом говорится в материале ВВС-Украина.

Сергей Суровикин впервые привлек внимание российских СМИ в августе 1991 года, во время столкновений сторонников Бориса Ельцина с лояльными «путчистам» военными в москве. Тогда Суровикин в звании капитана командовал колонной БМП Таманской дивизии, столкнувшейся с защитниками Белого дома в тоннеле на Садовом кольце.

Суровикин требовал дать военным дорогу и произвел предупредительные выстрелы, но в военных начали бросать камни и бутылки. Он приказал идти на прорыв, после чего нескольким БМП удалось прорвать баррикады и заехать в тоннель. На остальные БМП начали залезать защитники Белого дома. В результате военные раздавили трех москвичей – погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. После путча в ожидании суда Суровикин семь месяцев провел в следственном изоляторе «Матросская тишина». Однако в результате обвинения с него были сняты – суд пришел к выводу, что он выполнял приказ.

В 1995 году, когда он был слушателем Военной академии имени Фрунзе, Суровикин снова попал под суд, его обвинили в продаже пистолета. Он не признавал вину и утверждал, что его «подставили». Военный суд московского гарнизона признал его виновным по трем статьям, связанным с незаконным оборотом оружия. Суровикин получил год условно, а позже судимость была снята.

В 2002 году Суровикин окончил военную академию генштаба, а через два года снова попадает в скандал. Когда он служил начальником дивизии в Екатеринбурге, он вызвал к себе в кабинет своего зама, полковника Андрея Штокала, застрелившегося прямо в кабинете после, как писали СМИ, «разговора на повышенных тонах».

До этого, в марте того же года, во время местных выборов один из сослуживцев Суровикина обвинил его, а также еще нескольких старших офицеров в том, что они избили его из-за разногласий в политических взглядах. Позже он забрал свое заявление из прокуратуры.

В июне 2004 года Суровикин был назначен командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Чечне. Несколько раз подчиненных Суровикина обвиняли в правонарушениях. Самым громким делом была «зачистка» в станице Бородиновской. В 2005 году батальон "Восток" из состава дивизии напал на станицу. По свидетельским показаниям, бойцы врывались в дома, грабили и избивали местных. А затем согнали жителей аварской и русской национальностей во двор школы. Все мужчины были связаны и провели шесть часов лицом в земле под дождем. Все это время их избивали.