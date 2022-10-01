Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 44 оккупанта, четыре танка и два «Града»

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 9 октября доступна по этой ссылке.

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07:21 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, критическая ситуация складывается в 127-м стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49-й армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях. Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы российской федерации о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

07:09 Обстановка на Южнобугском направлении без существенных изменений: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны продолжают активные действия, противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 9 октября.

Враг наносит системное огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и близлежащих общин. Тыловые районы продолжают атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.

Для предотвращения продвижения наших войск – осуществляет минирование местности.

На направление продвижения наших войск враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами. Наши противовоздушные силы продолжают их уничтожать. Еще два летательных аппарата «Орлан-10» приземлены в Николаевском районе.

Во второй половине дня враг силами к мотострелковому взводу пытался атаковать наши подразделения по направлению с Безводного на Давыдов Брод. Понес существенные потери и ретировался на исходные позиции.

Продолжаются авиаудары, за этот боевой день их было 7, 5 из которых по Давыдову Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны. Без существенных потерь.

Вечером из акватории Черного моря нанесен ракетный удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель.

Из «Град» и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду с Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.

Нашей авиацией нанесено 99 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.

Ориентировочные потери противника в сутки составляют 44 оккупанта, две реактивные системы залпового огня «Град», четыре танка, десять единиц авто-бронетехники, четыре миномета 120 калибра.

Повреждены два танка, две бронемашины, самоходная гаубица "Мста-С".

В штормовом Черном море 11 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличило до шести, из которых два – подводные. В Украину направлено 40 «Калибров».

Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и воздуха, и с временно оккупированной суши.

06:57 На территории Николаевской области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.