В Киеве в результате утренних обстрелов уже погибли как минимум 5 человек, 12 получили ранения

В Киеве в результате утренних обстрелов 10 октября уже известно о 5 погибших и 12 пострадавших.

Об этом сообщили в столичной полиции.

«10 октября, утром враг начал массированный обстрел Киева. Больше всего попаданий в центр города столицы. В настоящее время известно о 12 пострадавших. 5 человек погибли.

На местах попаданий ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы, документирующие последствия обстрелов», - говорится в сообщении.