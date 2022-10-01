За сутки ВСУ ликвидировали 370 оккупантов и несколько десятков вражеской техники

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10.10.2022 11:07

Генеральный штаб ВСУ опубликовал всеобщие боевые потери противника с 24 февраля по 10 октября.

Так, потери врага ориентировочно составили:

- личного состава – около 62870 (+370) человек ликвидировано,

- танков ‒ 2495 (+9) ед,

- боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,

- артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,

- РСЗО – 353 (+5) ед,

- средства ПВО ‒ 181 (+1) ед,

- самолетов – 267 (+1) ед,

- вертолетов – 235 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня 1097 (+11),

- крылатые ракеты ‒ 249 (+2),

- корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,

- специальная техника – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях. Данные уточняются.

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