За сутки ВСУ ликвидировали 370 оккупантов и несколько десятков вражеской техники

Генеральный штаб ВСУ опубликовал всеобщие боевые потери противника с 24 февраля по 10 октября.
Так, потери врага ориентировочно составили:
- личного состава – около 62870 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2495 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,
- РСЗО – 353 (+5) ед,
- средства ПВО ‒ 181 (+1) ед,
- самолетов – 267 (+1) ед,
- вертолетов – 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня 1097 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 249 (+2),
- корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,
- специальная техника – 136 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях. Данные уточняются.