«Х*рня это полная! На самом деле наступают наши»: Ким заявил, что оккупанты бьют по инфраструктуре из-за поражений на фронте

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты обстреливают инфраструктуру и распространяют фейки о своем наступлении, чтобы прикрыть свои поражения на фронте. При этом он предупредил граждан, чтобы они были в укрытиях и приготовили необходимые запасы из-за обстрелов критической и гражданской инфраструктуры.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

– У нас тревоги, русские нападают, три волны. Бьют сволочи по инфраструктуре, пытаются отключить нам свет, забрасывают нам, что идет наступление по всем направлениями. Х*рня это полная! На самом деле наступают наши, поэтому паника у них и наоборот события развиваются совсем по-другому. Русские пытаются напугать нас, закидывают всякими сообщениями, бьют по инфраструктуре, возможно, будут отключения света, но уже ремонтируется по всем областям, не только Николаевская. У нас тут нет никаких таких (серьезных, - ред.) попаданий. Поэтому у нас все хорошо, насколько может быть хорошо на миллионный день войны. Поэтому не переживайте, следите за объявлениями, имейте запас воды на всякий случай, будьте в укрытиях. Сообщим, что дальше, – сказал Ким.

Также после этого он добавил в Telegram, что на Херсонском направлении оккупанты отбирают у местных лодки для отступления и продолжают распространять фейки о своих «военных достижениях» в пропагандистских СМИ.