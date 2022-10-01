Германия созывает на завтра срочное заседание G7 из-за массовых обстрелов Украины россией

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочном заседании G7.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, Зеленский намерен рассказать о терактах россии.

«Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах россии. Также обсудили усиление давления на россия и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры», – написал Зеленский в Twitter.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент только что завершил разговоры с Канцлером Олафом Шольцем и Президентом Эмануэлем Макроном.