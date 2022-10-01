Диктаторы рф и беларуси решили развернуть совместную группировку войск

Александр лукашенко и владимир путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск рф и рб.

Об этом сообщили в пресс-службе беларуского диктатора.

«В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки российской федерации и республики беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, вооруженные силы республики беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», – передают слова Лукашенко.

Также лукашенко снова заявил, что Украина якобы «готовила удар по беларуси».

«Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», – сказал лукашенко.

«Открытие Киевом фронта против беларуси безумно с военной точки зрения, однако процесс пошёл», - сказал еще беларуский диктатор на совещании с силовиками.

На 12:00 у лукашенко было запланировано срочное совещание с военными и силовиками.

Напомним, как представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор владимир путин пытается втянуть беларусь в открытую войну с Украиной.