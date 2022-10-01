10 октября российские ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы.

Об этом заявили в Минобороны Молдовы.

Три вражеские воздушные цели пролетели над Молдовой во время обстрелов Украины в период с 8:33 до 9:02.

«Эти цели подтверждены, в том числе, ответственными структурами в Министерстве национальной обороны Румынии и Украины. При этом цели наблюдались системами мониторинга ГП по использованию воздушного пространства и службе воздушного движения «MOLDATSA». Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны. Отмечаем, что Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии на украинские города, повлекшие за собой человеческие жертвы», – сказано в заявлении молдавского оборонного ведомства.