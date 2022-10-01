На северной границе Украины ситуация стабильная, прорывов нет

Прорывов государственной границы или наступательных действий рф или беларуси на Севере Украины нет.

Об этом заявили в Оперативном командовании "Север".

«Силы Обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к развитию событий. В приграничных регионах ситуация также под полным контролем ГПСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела. Прорывы или наступательные действия со стороны территории беларуси и россии не зафиксированы», – говорится в сообщении.

Начальник Черниговской ОВА также заявил о контроле ситуации на границе.

Напомним, что диктаторы россии и беларуси решили развернуть совместную группировку войск.