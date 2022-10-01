путин признал ракетные удары россии по городам Украины и намекнул, что это ответ за «теракт» по Крымскому мосту

- По предложению Минобороны россии и по плану Генштаба россии нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, - заявил путин.

Президент рф заявил, что Крымский мост взорвали украинские спецслужбы. Взрыв на незаконно построенном объекте диктатор считает «терактом». Он также пригрозил, что в случае «продолжения проведения терактов на «территории рф» ответы со стороны страны-агрессора будут жесткими и «по масштабам будут соответствовать уровню угроз», создаваемых для россии.

Кроме этого, путин пожаловался, что Украина вроде бы пыталась взорвать «Турецкий поток», а также заявил, что СБУ совершила теракты на Курской АЭС.

— Спецслужбы Украины совершили уже 3 террористических акта в отношении Курской АЭС россии, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего теракта были повреждены сразу 3 таких линии, – заявил он.

Напомним, что ранее Зеленский прокомментировал ракетные удары по украинским городам и назвал две основных мишени оккупантов.