Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре оккупанты планировали с начала октября, – ГУР

По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГУР МО.

«В военные части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.

8 октября на аэродром «Оленья» с аэродрома «Энгельс» были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101.

На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр".

Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности», – сообщили в разведке.