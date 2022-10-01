После массового обстрела Украины в Германии решили, что передадут первую IRIS-T в ближайшие дни

Германия планирует передать Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T в ближайшие дни.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Spiegel.

«Возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО. Сейчас мы оказываем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе из воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев», – заявила Кристине Ламбрехт.

Еще три системы должны приехать в Украину уже в следующем году.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также пообещала Киеву скорую помощь с противовоздушной обороной.

«Это подло и неоправданно, что путин стреляет ракетами городами и мирными жителями. Мы делаем все возможное, чтобы быстро укрепить ПВО Украины», – написали политик в Twitter .