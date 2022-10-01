В Ростовской области рф за день разбились два военных самолета

В Ростовской области рф разбились два военных самолета за один день.

Об этом со ссылкой на несколько росСМИ сообщает «Новая газета».

Оба крушения произошли 9 октября, утверждают издания.

10 октября стало известно, что недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе рухнул Су-25. СМИ также пишут, что пилот погиб — в самолете не сработала система катапультирования.

А накануне сообщалось, что утром в хуторе Сибирьки Морозовского района упал Су-24. Самолет начал падать при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться.