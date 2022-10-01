В Николаеве вечером не будут работать светофоры и уличное освещение, а количество электротранспорта ограничат

В Николаеве вечером 10 октября введут меры по экономии электроэнергии.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

«Друзья, сегодня уличное освещение в Николаеве не включаем. Также в 17:00 выключаем все светофоры.

Как известно, 10 октября рф совершила массированный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. Всех украинцев призвали сегодня меньше пользоваться электроприборами, чтобы ослабить нагрузку на электросети после обстрела.