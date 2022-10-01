В Николаеве вечером не будут работать светофоры и уличное освещение, а количество электротранспорта ограничат

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10.10.2022 16:26

В Николаеве вечером 10 октября введут меры по экономии электроэнергии.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

«Друзья, сегодня уличное освещение в Николаеве не включаем. Также в 17:00 выключаем все светофоры.

Прошу водителей соблюдать правила дорожного движения.

После 17:00 сокращаем количество электротранспорта по улицам города.

Также просьба ко всем: ограничить потребление электроэнергии», – сообщил мэр.

Как известно, 10 октября рф совершила массированный ракетный обстрел гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины. Всех украинцев призвали сегодня меньше пользоваться электроприборами, чтобы ослабить нагрузку на электросети после обстрела.

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