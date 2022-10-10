СБУ предупредила украинцев, что враг будет активно распространять фейки и ИПСО

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10.10.2022 21:35

СБУ предупредила, что враг распространяет фейки. Задача кафиров – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В ход идут различные информационно психологические спецоперации (ИПСО). Список тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти.

«Учитывая это, призываем:

▪️ не доверяйте публикациям вражеских или пророссийских телеграмм-каналов;

▪️ не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых;

▪️ получайте информацию исключительно из официальных источников;

▪️ не снимайте и не распространяйте фото и видео последствий «прилетов».

И главное – верьте в защитников Украины и помогайте им! Врагу не удастся нас запугать», - говорится в сообщении.

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