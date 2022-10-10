СБУ предупредила украинцев, что враг будет активно распространять фейки и ИПСО

СБУ предупредила, что враг распространяет фейки. Задача кафиров – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В ход идут различные информационно психологические спецоперации (ИПСО). Список тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти.