лукашенко еще не принял решение о нападении на Украину, у него нет ударной группировки, - разведка

Согласно поступающей из разных источников информации, нельзя утверждать, что белорусский диктатор Александр Лукашенко принял окончательное решение об участии Беларуси в войне на стороне России.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

– Сегодня мы не можем говорить о том, что окончательное решение лукашенко принято. И на сегодняшний день, по обобщенной информации от различных источников, практических действий по возможной подготовке и проведению в стране, в частности, дополнительных мобилизационных мероприятий не наблюдается. Соответственно, сообщений о таком решении пока не поступало. Активность сухопутного компонента вдоль границы с Украиной по состоянию на сегодняшний день – в повседневных пределах, без резких изменений.

- То есть мы можем говорить и утверждать, что путин пытается дожимать лукашенко относительно полноценного участия в войне против Украины, но мы видим, какую помощь режим лукашенко оказывает пути в этом – это и воздушное пространство, и многие другие присутствующие моменты и в в том числе поставки боеприпасов и вооружения, о чем ранее сообщалось.

– Но относительно полноценного участия в наземной операции сегодня мы не можем этого утверждать. Если такое решение будет принято и подготовка будет проводиться, Украина будет об этом знать и соответствующим образом реагировать как на один из возможных сценариев, – сообщил Юсов, добавив, что на этот случай Украина готова, и все необходимые меры принимаются.

Он еще раз подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси нет ударной группировки, которая могла бы в ближайшие дни начать наступление на территорию Украины.

- По состоянию на данный момент такого нет, и информации о том, что принято соответствующее решение об участии в наземной операции белорусских войск сегодня нет. Если подобная подготовка будет, Украина будет об этом знать. Но так или иначе это сценарий, к которому силы обороны готовы, и весь комплекс мер реагирования на это Украина в плановом порядке проводит, - пояснил Юсов.

Украинская разведка и раньше сообщала о подготовке на территории Беларуси соответствующей инфраструктуры для того, чтобы разместить там дополнительно 20 тысяч российских военных. Сегодняшние заявления лукашенко, отметил Юсов, лишь подтверждают эту информацию.