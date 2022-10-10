В Херсонской области оккупанты ограбили две фермы – похитили тракторы и другую сельхозтехнику

На оккупированных территориях рашисты продолжают уничтожать и разграблять сельскохозяйственные угодья, пункты хранения зерна и сельхозтехнику.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

В Бериславском и Каховском районах Херсонской области рашисты разграбили два сельскохозяйственных предприятия и забрали тракторы, системы навигации для посева, комбайны, жатки и автомобили.

Из-за артиллерийских обстрелов и попадания снарядов в ангарное помещение одного из фермерских хозяйств Бериславского района повреждены 5 тракторов и зерноуборочный комбайн.