Новый командующий оккупационной армией хочет создать видимость «быстрых результатов», - разведка о ракетных ударах рф

Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины – это стиль работы новоназначенного командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает «Укринформ».

Суровикин известен тем, что, не служив в авиации, возглавлял воздушно-космические силы россии, а прежде – воздушную группировку россиян в Сирии.

- Вот это его стиль, стиль нового гауляйтера оккупационной армии в Украине – забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры. Он знает, что самолеты улетают и с них можно пускать ракеты. Вот собственно этим и занимались для того, чтобы показать, что новые кадровые назначения путина в России имеют какое-то значение, показывать какие-то быстрые результаты, - сказал представитель ГУР.

По его словам, стратегически для России это ничего не меняет, Россия проиграет, украинская территория будет освобождена.

– Но это еще одно свидетельство на весь мир о том, что Украина борется не просто с захватчиками, а с государством-террористом. Не просто с государством-спонсором терроризма, а с государством, армия которого совершает террористические акты, - подчеркнул Юсов.

Он напомнил, что в результате ракетных ударов РФ поражена критическая инфраструктура, гражданские объекты, в том числе дипломатические учреждения в столице.