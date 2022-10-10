В Луганской области оккупанты сделали из детской больницы военный госпиталь – «вагнеровцев» разместили рядом с детьми

Оккупанты на Донбассе прикрываются мирными жителями, используя школы и больницы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В больничные учреждения во временно оккупированных населенных пунктах, которые активно используются захватчиками как госпитали, дополнительно прибывают группы медработников.

«В детской больнице одного из населенных пунктов Луганщины российские оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых. Среди них и бывшие заключенные, представители частной военной компании "вагнер". Нередки случаи, когда детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койкоместа», - говорится в сообщении.

В то же время противник продолжает прикрываться населением временно оккупированных территорий, как живым щитом. Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области одновременно с учебным процессом продолжается размещение подразделений российских оккупационных войск.