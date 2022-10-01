«Украину невозможно запугать»: Зеленский обратился к нации с места обстрела в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам из центра Киева, с места российских ракетных обстрелов.

В своем обращении Зеленский пообещал восстановить разрушенное (он выступил на фоне пострадавшего от обстрела перекрестка, который сейчас ремонтируют) и наказать оккупантов.

Также Зеленский отметил работу украинских ПВО, сбивших большую часть российских ракет и дронов-камикадзе.

- Я благодарю наши Воздушные Силы и подразделения Сухопутных войск, которые были задействованы сегодня! Руководители террористов говорят, будто они попали по всем планируемым целям. Во-первых, врут, как обычно. Во-вторых, врут, как обычно.

- Они говорят, что хотят столкнуть Украину в 18 век, но они сами выпали в гораздо более древнее время, во время дикарей, которыми они стали вполне осознанно. А Украина все равно остается в 21 веке, Киев видел разных чужаков и пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, традиций, культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут - ничего не успеют понять, - сказал Зеленский, намекая на недавний юбилей путина.