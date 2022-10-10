ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Кривом Роге в обесточенной шахте остается 98 горняков, продолжается спасательная операция

Уже 230-й день после начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 10 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 октября.

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00:33 В Кривом Роге в результате обстрелов были обесточены шахты. В настоящее время под землей остаются 98 шахтеров.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По графику должны всех поднять на поверхность до двух часов ночи.

«Большой проблемой и большим вызовом было то, что на момент удара в подземных горных выработках, башенных копрах и шахтных галереях было 854 шахтера в четырех шахтах. Заканчивается сложная спасательная операция с использованием контргрузов, противовесов, ручных лебедок для спасения людей. Одновременно решались вопросы с воздухом, едой и теплыми вещами», – рассказал Вилкул.

00:18 Украинские воины с помощью дрона взорвали противотанковые мины, которые оккупанты хотели установить в Запорожской области.