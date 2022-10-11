Опубликовано видео с места казни в Купянске, где оккупанты убивали гражданских 21+

Опубликовано видео с места казни мирных жителей, убитых российскими оккупантами в Купянске.

Об этом сообщает Telegram-канал "Катарсис".

Сначала опубликовали короткое видео, как тело убитого сбросили в братскую могилу. российская пропаганда стала утверждать, что это якобы ВСУ «расправляются с несогласными».

Затем опубликовали несколько секунд, предшествовавших первому видео – на них видно, что на казнь парня ведут оккупанты. У одного из палачей на ноге красная повязка, которыми пользуются русские оккупационные войска. У другого палача шеврон с российским флагом. Также в кадр попала российская военная куртка болотного цвета, которую повесили на лопату. Судя по видео, в этой братской могиле похоронили нескольких убитых гражданских, у некоторых из них были связаны руки за спиной.

«Как русосвиньи уничтожали украинское гражданское население… Вот начало видео, где парня ведут на казнь. Четко видна русня. Подобные низменные зверства – сбрасывать гражданских людей в братскую могилу, еще и женщин, – на территории Украины может делать только русня. Что и подтвердило это видео. Важно! Мы сейчас не можем опубликовать полную версию, потому что она сейчас передана следствию», - говорится в сообщении.

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