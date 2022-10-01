Война на Николаевщине: По области объявили воздушную тревогу

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 10 октября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:43 В Николаевской области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.

07:13 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском без существенных изменений. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 10 октября.

В течение дня наносил огненное поражение по нашим позициям, прилегающим к линии фронта общинам, а также по тыловым районам, где поражает объекты критической инфраструктуры, с применением стратегической и армейской авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов. В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжает активно применять БпЛА. Парой вертолетов К-52 атаковал наши позиции, без потерь.

В рамках массированного ракетного удара по всей территории Украины, когда по Николаевской области было выпущено 14 ракет, а по Одесчине - 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе, на Криворожье 2 ракеты уничтожили две трансформаторные подстанции. Работы по устранению последствий продолжаются.

К вечеру Кривой Рог был вновь атакован двумя дронами-камикадзе Shahed-136. Под угрозой снова оказались объекты критической инфраструктуры. Но силами противовоздушной обороны дроны были уничтожены.

Куцурубскую громаду в Николаевской области враг системно терроризирует обстрелами из Кинбурнской косы. Дважды за день ударил «Градом» и тяжелой артиллерией. Без человеческих потерь.

Нашей авиацией нанесены четыре удара по противнику, в том числе по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного, на Бериславщине нашими подразделениями противовоздушной обороны сбиты два беспилотных шпиона «Орлан-10» и российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.

Известные в настоящее время потери врага равны 174 рашистам, две гаубицы «Мста-Б», 12 единиц авто-бронетехники, два танка, два миномета, два состава боекомплектов.

Повреждены пять единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б».

В Черном море корабельная группировка врага снова уменьшена вдвое. Общее количество – шесть боевых кораблей маневрируют у побережья Крыма. Два надводных ракетоносителя наготове с 16 «Калибрами» на бортах.