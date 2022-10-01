Лукашенко полностью подчинил себе КГБ

Диктатор беларуси александр лукашенко полностью перевел под свое руководство органы государственной безопасности страны. Это в указе названо "улучшением".

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Ранее КГБ подчинялся также правительству беларуси и совбезу.

Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.

КГБ республики беларусь – преемник КГБ Белорусского СССР. В 1991 году после объявления независимости страны был подписан указ о формировании Комитета государственной безопасности.

В отношении КГБ существует множество свидетельств о его действии как репрессивного органа, о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.

Напомним, что диктаторы рф и рб решили развернуть совместную группировку войск. По данным разведки, лукашенко еще не принял решение о нападении на Украину, у него нет ударной группировки.