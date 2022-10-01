Масштабный ракетный удар по Украине россия планировала еще до взрыва на Крымском мосту, – Белый дом

Соединенные Штаты считают, что россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту.

Об этом в комментарии CNN заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

– Скорее всего, это было то, что они планировали в течение достаточно продолжительного времени. Это не означает, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые их планы, - сказал Кирби.

По его словам, атаки такого масштаба не могли быть спланированы за несколько дней.

Кирби также затруднился сказать, окончательно ли путин перешел от стратегии проигрышной войны на поле боя к кампании по подрыву морального духа гражданского населения и нанесению разрушительного ущерба украинским городам и инфраструктуре.

Напомним, президент США Джо Байден в разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО .