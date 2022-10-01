В СБУ показали ликвидацию наемников из ЧВК «Вагнер» на Харьковщине – взятые в плен дают показания о застенках оккупантов

В СБУ показали кадры и рассказали о ликвидации двух групп диверсантов ЧВК «Вагнер» в Харьковской области.

Спецназначители ЦСО «А» и их коллеги из Управления СБУ в Харьковской области провели аэроразведку локации, затем пошли на молниеносный штурм, который прошел без потерь.

«У врага: один – 200-й, еще четырех – захватили в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами застенках для украинцев», – сообщили в СБУ.

«Добавим только одно: все, кто пришел на нашу землю с враждебными намерениями, будут уничтожены! Мы работаем до полной победы! Слава Украине», – подытожили в СБУ.

Напомним, как в Сети публиковали видео с места казни в Купянске Харьковской области, где оккупанты убивали гражданских (21+).