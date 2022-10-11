Россия при ракетных обстрелах Украины 10 октября потратила $400–700 миллионов, – Forbes

Россия за 10 октября выпустила по территории Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника (по информации по состоянию на 17:00). Их средняя общая стоимость – 400–700 миллионов долларов США.

Расчет стоимости произвел Forbes.

Украинские войска сбили более половины ракет – 43 штуки и 13 БПЛА. Из-за обстрелов погибли 19 человек, ранены 105 человек.

Forbes оценивает стоимость выпущенных ракет в широком диапазоне, потому что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа. Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», С-300, «Торнадо-С».

Расчет стоимости Forbes осуществил на основе предположения, что большинство попавших ракет – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью (С-300, «Торнадо-С»), а остальные были направлены на перегрузку ПВО. При поступлении дополнительной информации оценка может быть уточнена.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - 13 миллионов долларов, «Калибр» - 6,5 миллиона, «Искандер» - 3 миллиона, «Оникс» - 1,25 миллиона, Х-22 - 1 миллион, «Точка-У» – 0,3 миллиона. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов – несколько миллионов долларов.

Издание напоминает, что один из последних массированных обстрелов по большому количеству городов Украины россияне совершили в последние выходные июня. Всего за 25-26 июня со стороны рф и рб было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет общей стоимостью от 150 до 220 миллионов. Стоимость выпущенных тогда только по Киеву ракет составила 50–60 миллионов долларов.

За первые два месяца войны россияне выпустили по Украине более 1300 ракет, которые, по подсчетам Forbes, обошлись в 7,5 миллиарда долларов.

Украина за полгода войны (с 24 февраля по 24 августа) уничтожила российскую технику на 16,6 миллиардов. Россияне потеряли 12142 единицы техники (без учета ракет). Враг потерял почти 2000 танков, 234 самолета и 15 кораблей. Только на острове Змеиный и в окрестных водах россия потеряла техники на более чем 900 миллионов долларов.