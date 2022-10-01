Один из пожаров экосистемы в громаде на Николаевщине, который произошел из-за вражеских обстрелов, нанес ущерб на ₴2,4 миллиона, – экологи

Один из пожаров в Куцурубской территориальной громаде Николаевского района, который произошел из-за вражеских обстрелов, нанес ущерб экологии более чем на 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщили в государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

7 сентября из-за попадания боеприпасов и обломков от них в результате боевых действий горела сухая трава на открытой территории Куцурубской громады. Площадь пожара составила 10000 квадратных метров, в атмосферу попало 792 тонны диоксида углерода.

«Общая сумма ущерба, рассчитанного специалистами инспекции, составляет более 2,4 миллиона гривен», – говорится в сообщении.

Информация о рассчитанных суммах ущерба предоставляется следственным органам и оперативному штабу при Государственной экологической инспекции Украины, целью деятельности которого является формирование перечня всех нарушений в сфере охраны окружающей среды.

Напомним, что деокупированную часть Харьковской области начали исследовать профильные специалисты и предварительно подсчитали ущерб окружающей среде на почти 80 миллиардов гривен.