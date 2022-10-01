В 11 странах Европы осудили массированные ракетные атаки рф против Украины: «Военные преступления не имеют срока давности»

Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки россии против украинских городов, предупреждая, что это – военное преступление без срока давности.

Об этом сообщает Европейская Правда.

Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Они осудили недавние массированные бомбардировки украинских городов россией, которые, согласно международному праву, являются военными преступлениями.

«Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов во всем мире. От имени наших стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты», - говорится в совместном заявлении президентов, обнародованном во вторник.

Лидеры государств отметили, что продолжат усилия по привлечению к ответственности виновных в преступлении.

Они также отметили неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России.

"В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников", - говорится в заявлении.

Напомним, Соединенные Штаты считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту .