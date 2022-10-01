СБУ задержала мужчину, который снял видео атак дронов-камикадзе для друзей, а ролик «дошел» до российской пропаганды

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который снял видео последствий атак иранских дронов-камикадзе, показал друзьям, а ролик разошелся в интернете и попал в российские пропагандистские СМИ.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

«СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских «прилетов». Ваша «невинная» запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными – которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее», - пишут в Службе.

В пример они приводят мужчину, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры.

«Мои знакомые распространили видео в интернете. Затем его использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно психологических операций против Украины. Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов», – признается он.

В СБУ напоминают, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

«Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности», - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ предупредила, что враг распространяет фейки. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины.