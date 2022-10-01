В Николаеве обнаружили еще одну сторонницу рф, которая поддерживала захватчиков в соцсетях

Жительнице Николаева, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию рф против Украины, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

55-летняя местная жительница в социальных сетях и мессенджерах распространяла публичные призывы о поддержке решений и действий рф, а также оправдывала и признавала правомерными временную оккупацию части территории Украины.

Следователи по согласованию с окружной прокуратурой города Николаева сообщили женщине о подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Продолжается следствие.

Напомним, как двух жительниц Южноукраинска отдали под суд за распространение в соцсетях пропаганды оккупантов.