В Днепре соратника ильи кивы задержали за сдачу оккупантам данных о ПВО

В Днепре СБУ разоблачила соратника ильи кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру и охоте за локациями украинских систем ПВО. Задержанный оказался представителем ближайшего окружения бывшего народного депутата ильи кивы, который скрывается за рубежом от правосудия за преступления против Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-изменника, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии «опзж».
В ряды организации он начал массово привлекать своих «единомышленников» для участия в массовых мероприятиях в поддержку пророссийской политсилы и провокаций для расшатывания внутренней обстановки в регионе.
После начала полномасштабной агрессии соратник «пятой колонны» остался в Днепре для выполнения дальнейших «инструкций» своего сбежавшего за границу соратника.
Он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.
Для передачи разведданных использовал анонимные Телеграм-каналы, созданные спецслужбами рф для получения закрытой информации об украинских войсках.
В своих отчетах он обнародовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием близлежащей территории и уточняющими характеристиками.
Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами передачи врагу разведывательной информации.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, как в Киеве задержали членов силового крыла «опзж» – после бегства в рф своего главаря кивы они торговали наркотиками.