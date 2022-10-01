В Днепре соратника ильи кивы задержали за сдачу оккупантам данных о ПВО

В Днепре СБУ разоблачила соратника ильи кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру и охоте за локациями украинских систем ПВО. Задержанный оказался представителем ближайшего окружения бывшего народного депутата ильи кивы, который скрывается за рубежом от правосудия за преступления против Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-изменника, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии «опзж».

В ряды организации он начал массово привлекать своих «единомышленников» для участия в массовых мероприятиях в поддержку пророссийской политсилы и провокаций для расшатывания внутренней обстановки в регионе.

После начала полномасштабной агрессии соратник «пятой колонны» остался в Днепре для выполнения дальнейших «инструкций» своего сбежавшего за границу соратника.

Он собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.

Для передачи разведданных использовал анонимные Телеграм-каналы, созданные спецслужбами рф для получения закрытой информации об украинских войсках.

В своих отчетах он обнародовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием близлежащей территории и уточняющими характеристиками.

Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами передачи врагу разведывательной информации.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, как в Киеве задержали членов силового крыла «опзж» – после бегства в рф своего главаря кивы они торговали наркотиками.