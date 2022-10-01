На Харьковщине продолжают находить тела замученных оккупантами украинцев 18+

Во время оккупации села на Изюмщине россияне пытали мужчину. Его тело обнаружили 10 октября в лесопосадке возле села Синичено.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Голова мужчины была полностью обмотана повязкой, а руки связаны шнуром.

По предварительным данным следствия, мужчину убили и замучили российские военные во время оккупации населенного пункта. После этого они покинули тело убитого в лесопосадке.

В настоящее время труп мужчины направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

«Сроков давности такие преступления не имеют. Каждый, кто причастен к смерти мирных украинцев, понесет ответственность», – отметили в ведомстве.

Осмотр места происшествия проводили прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (частью 2 статьи 438 УК Украины).

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